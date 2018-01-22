Genç Yeşilaycıdan Kampanyaya Destek

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 1 liran var mı kampanyasına Mardin'den destek.

Mardin Artuklu Mükerrem Tüfekçioğlu İmam Hatip ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Eda Kumaç kardeşi ile birlikte bağımlılıkla mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini, bu vesileyle kampanyaya kendi güçleri nispetinde katıldıklarını belirtti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 1 liran var mı kampanyası için harçlıklarından arttırdığı bozuk paraları kumbarasına biriktirerek toplanan paraları 1 liran var mı kampanyası banka hesabına yatırdıklarını belirten Kumaç, bütün öğrencileri bu kampanyaya katılmaya davet etti.

"Bağımlılıkla mücadeleye destek olun"

Para vererek farkında olmadan kişilerin bağımlık yapıcı maddeye ulaşmasını kolaylaştıran vatandaşlara, "Bu küçük kardeşimizin örnek olduğu gibi bağımlılığa değil, bağımlılıkla mücadeleye destek olun" çağrısında bulunan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, kampanyadan elde edilecek bağışlar ile Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin Türkiye'de yaygınlaştırılacağını belirtti.

Yeşilay'ın toplumu ve gençliği bağımlılıklardan korumak amacıyla önleme, koruma, bilgilendirme ve rehabilitasyon çalışması yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Başkan Günlüoğlu, "Bağımlılıklar dokunmadan önce insana dokunmayı, bağımlılara el uzatmayı, onlara hayatın renklerini kazandırmayı misyon edindiklerini bildirdi. Bu zorlu yoldaki gücü farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan halktan ve gönüllülerinden veriyor. Bağımlılığa karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğine ihtiyaç duyuyor ve tüm vatandaşlarımızda bu mücadelenin bir parçası olması için istek uyandırmayı amaçlıyoruz" dedi. - MARDİN