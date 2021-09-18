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Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmalara büyük önem veren Yeşilay, üniversiteli gönüllülerini Genç Yeşilay Kamplarında bir araya getirdi.

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmalara büyük önem veren Yeşilay, üniversiteli gönüllülerini Genç Yeşilay Kamplarında bir araya getirdi.

Ağustos ayında Osmaniye'de yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Aslantaş Kampında gerçekleşen Genç Yeşilay Kampına, Türkiye'nin her yerinden 235 gönüllü katıldı.

Ankara Çamlıdere ilçesinde Türk Kızılay'a ait Çamkoru Gençlik Kampında gerçekleşen kampa ise 60 kadın gönüllü katıldı.

Kamp programında Yeşilay tarihi ve Genç Yeşilay faaliyetleri hakkında gönüllülere eğitimler verildi. Gençlerin bağımlılıklarla ilgili farkındalık sağlamalarının amaçlandığı programda; el sanatları, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, müzik, drama, sokak oyunları, mangala, geleneksel çocuk oyunları gibi kültür-sanat ve sportif faaliyetlerle gençlerin verimli bir kamp dönemi geçirmeleri sağlandı.

Yeşilay olarak gençlere yönelik çalışmaları çok önemsediklerini belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları söyledi:

"Yeşilay olarak önceliğimiz, sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlamak. Bu doğrultuda gençlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyor, gençlerle birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimizi tehdit eden bağımlılıklardan uzak durmalarını ve bu konuda bilinçli bir şekilde mücadelemize destek olmalarını önemsiyoruz. Gençlere yaşam becerileri kazandırmak ve onları ilgi alanlarına yönlendirmek için farkındalık çalışmaları yapmak bu noktada önem taşıyor. Biz bu amaçla 2014 yılından beri düzenlediğimiz gençlik kamplarında birçok konuda seminer ve söyleşilere, sanat ve spor aktivitelerine yer veriyoruz. Yeşilay gönüllülerinin sayısını da artırmayı hedeflediğimiz Gençlik Kampı boyunca gençlere üniversitelerinde bağımlılıklarla mücadelede öncü, yol gösterici olmaları için eğitimler veriyor, onları bu önemli mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz."

Genç Yeşilay gönüllüleri; üniversitelerde, meydanlarda, spordan sanata birçok alanda farkındalık oluşturacak birçok proje ve faaliyet gerçekleştirip; kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak bağımlılıklar konusunda farkındalık sağlıyorlar. - ERZURUM

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

Genç Yeşilay gönüllüleri kamplarda bir araya geldi

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