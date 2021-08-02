Genç Yeşilay'dan Vali Çelik'e ziyaret
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Genç Yeşilay'dan Vali Çelik'e ziyaret

Genç Yeşilay'dan Vali Çelik'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vali Ali Çelik, Genç Yeşilay Topluluğu'nu kabul etti.

Vali Ali Çelik, Genç Yeşilay Topluluğu'nu kabul etti. Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkan Vekili Abdülmuttalip Şahan, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. İrfan Terzi ile Yeşilay Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal yer aldı.

Kabullerinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür eden DPÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkan Vekili Abdülmuttalip Şahan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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