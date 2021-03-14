Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları, sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı
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Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları, sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı

14.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:32
Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları, sağlık çalışanlarına

Yeryüzü Doktorları Derneğine bağlı öğrenciler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 21 ildeki Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı.

Yeryüzü Doktorları Derneğine bağlı öğrenciler, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 21 ildeki Kovid-19 servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla aralıksız mücadele eden fedakar sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla motivasyon kiti projesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, derneğin üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları Toplulukları, atıştırmalık, içecek, yastık, havlu ve şeffaf telefon kılıfı gibi temel ihtiyaç ürünlerinden hazırlanan kitleri sağlık çalışanlarına dağıttı.

Ankara, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, İzmir ve Konya'nın da aralarında yer aldığı toplam 21 ildeki 30 üniversite hastanesini, 2 ilçe sağlık müdürlüğünü, yaşlılar merkezini ve devlet hastanesini ziyaret eden topluluk, Kovid-19 servislerinde görev alan 5 bini aşkın sağlık çalışanına motivasyon kitlerini ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Yeryüzü Doktorları Koordinatörü Esra Demir, 2020'nin sağlık çalışanları için zorlu geçen bir yıl olduğunu hatırlattı.

Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına aldığı günden beri en çok yorulanların başında sağlık çalışanlarının geldiğini aktaran Esra Demir, şunları kaydetti:

"Genç Yeryüzü Doktorları Topluluklarımız da her zaman bunun bilincinde oldu. Bu farkındalıkla pandemi servisinde görevli doktor, hemşire, hasta bakıcı, laborant, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi tüm çalışanları kapsayacak bir proje düşündük. Pandemi sürecinde canla başla çalışarak halk sağlığı için mücadele eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza hem projemiz hem de 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile yeniden teşekkür ediyoruz."

Kitlerin sağlık çalışanlarına ulaştırılmasında görev alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Gönüllüsü Uğur Çobanoğlu da böyle güzel bir projede yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluk Başkanı Beyza Nur Okan da yaptıkları projenin, koronavirüse karşı en önde çalışan hekimler, yoğun bakım hemşireleri, temizlik görevlileri, hasta bakıcılar ve birçok Kovid-19 servis çalışanı için moral ve destek kaynağı olduğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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