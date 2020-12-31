Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı
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Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" dağıttı

31.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:20
Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, sağlık çalışanlarına

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye etti.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına "motivasyon kiti" hediye etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi ve topluluğun Konya il başkanı Ceren Ünlü ile son sınıf öğrencisi ve topluluğun üyesi Hatice Pekediz, hastanede Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, gıda ve temizlik ürünlerinden oluşan motivasyon kitlerini dağıttı.

Ünlü, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla böyle bir proje yürüttüklerini söyledi.

Pekediz de motivasyon kitinin maddi olarak çok değerli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için verdiğimiz küçük bir paket. Bir heybe içinde atıştırmalık, kahve, su geçirmez telefon kılıfı gibi küçük hediyelerimiz ve motive edici bir yazı var. Ben de son sınıf öğrencisi olarak hastalarla birebir ilgileniyorum. Kovid-19 nedeniyle yoğun bir dönemden geçiyoruz. Elbette sağlık çalışanları işini yapıyor ama dışarıdan gelen bir teşekkür ve böyle küçük düşünceler çok motive ediyor. Çok daha enerjik ve mutlu bir şekilde işinize devam ediyorsunuz."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Vatansev ise Kovid-19 ile mücadelede yanlarında olan Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğuna teşekkür etti.

Vatansev, "Ne kadar zor bir savaş verdiğimizin farkındalar. Halkımızın da yanımızda olmasını istiyorum. Bu virüsten halkımız bilinçlenirse kurtulabileceğiz. Bu maskelerle buralarda nefes alamıyoruz. Eğer halk bilinçlenirse bu maskeleri hep birlikte çıkaracağız ve daha sağlıklı yaşayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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