Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"
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Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına "motivasyon kiti"

13.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:34
Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu'ndan Kovid-19 servisi çalışanlarına

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servilerinde görev yapan çalışanlara "motivasyon kiti" hediye etti.

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servilerinde görev yapan çalışanlara "motivasyon kiti" hediye etti.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, topluluk üyeleri, hijyen ve gıda ürünlerinin bulunduğu kitleri, salgın sürecinde fedakarca görev yapan 200 sağlık çalışanına dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topluluk Başkanı Rumeysa Tomak, bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarının morallerini yüksek tutmak ve onlara daima yanlarında olduklarını hissettirmek için bu etkinliği düzenlediklerini aktaran Tomak, şu değerlendirmede bulundu:

"Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 200 sağlık çalışanına motivasyon kitlerimizi ulaştırdık. Aldığımız olumlu cevaplar ve samimi tebessümler, yaptığımız bu projenin en güzel geri dönüşüydü. Genç Yeryüzü Doktorları olarak tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu mücadelenin en büyük kahramanları onlar ve asla yalnız değiller. Tüm kalbimiz her zaman onlarla. Bu zorlu süreci de hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz ve onlara iyi ki varsınız diyoruz."

Topluluk, motivasyon kiti projesini 19 ilde 27 üniversitede gerçekleştirerek, 4 binin üzerinde sağlık çalışanına ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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