Genç yazarlar, Asım Gültekin'i "Emare" dergisiyle andı
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Genç yazarlar, Asım Gültekin'i "Emare" dergisiyle andı

Genç yazarlar, Asım Gültekin'i 'Emare' dergisiyle andı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Geçen yıl hayatını kaybeden dergi ve kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, vefat yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Geçen yıl hayatını kaybeden dergi ve kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, vefat yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinin hazırladığı biyografi dergisi "Emare" de üçüncü sayısını Mustafa Asım Gültekin'e ayırdı.

Genç yazarların bir ay boyunca gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in eserlerini inceleyerek yaptıkları araştırmalar, görüşme ve okumalar sonucu hazırladıkları dergide Gültekin şu ifadelerle anlatıldı:

"Bu dünyadan bir Asım Hoca, bir Asım Abi, bir derviş, bir mücahit, bir devrimci, bir dergi delisi, bir kitap aşığı geçti. Bir bedene, kısacık ömre sığdırdı hepsini Asım Gültekin. Dergisinin ilk sayısını çıkaran bir editöre ışık oldu kimi zaman. Bazen de bestelenmemiş ezgileri dert edindi kendine. Zamanını, emeğini, bilgisini esirgemedi bizlerden. Bütünüyle, ayırmadan, ayrışmadan, İslamca yaşadı."

Asım Gültekin'in gençliğe katkıları anlatıldı

Gültekin'in gençliğe katkılarının ele alındığı dergiye Bedia Efnan Demir "Asım Gültekin Kimdir?", Zeynep Vatansever "Asım Gültekin'in Gençliğe Katkıları", Elanur Mevlüde Özgül "Asım Gültekin'i Gençlere Sorduk", İrem Çiçen "Asım Gültekin ve Etimoloji", Ayşe Zülal Günay "Tek Başına Ordu", Harun Talha Özsoy ve Sena Darbaz "Anma Köşesi", Sümeyye Çaylak "Asım Gültekin ve Gençler", Esra Muslu "Neslin Asım'ı", Gülce ise "Birden Bine ile Sayıları Gizlerine Ayırmak" başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu.

Dergicilik eğitimi alan öğrencilerin araştırma, yazı ve çizimleriyle hazırlanan dergide Cemal Balıbey, Yusuf Goncagül, Erol Erdoğan, Volkan Yahşi ve Enes Batman da hatıralarını okuyucuyla paylaştı.

Dijital Dergicilik Okulu, kültürel değerleri araştıran öğrencilerin hazırladığı "Emare" dergisinin de arasında bulunduğu 250'den fazla dergiyi okuyucunun beğenisine sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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