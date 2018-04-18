Genç Yazar, Miniklere İlham Kaynağı Oldu

Iraz kitabının yazarı, şiir yorumcusu, sunucu, şair ve yazar olan Vanlı Hakan Pütün'ün okul ziyareti, ilkokul öğrencilerine adeta ilham kaynağı oldu.

Hakan Pütün, geçtiğimiz haftalarda sınıf öğretmeni Pınar Güneş'in daveti üzerine 30 Ağustos İlkokulunu ziyaret etti. Sınıfta çocuklara kitabı Iraz'ı hediye ettikten sonra bir süre sohbet eden Pütün, öğrencilere yazarlığa nasıl başladığını anlattı.

Bir kaç gün sonra yazar Hakan Pütün'e ulaşan sınıf öğretmeni Pınar Güneş, öğrencilerin yazdığı şiirlerin sayısının arttığını ve yarışmaya nasıl katılacaklarını sordu. Şiirlerin kendisine yollanmasını isteyen Pütün, şiirleri bilgisayar ortamında düzenleyerek yarışmaya yolladı.

Şiirlerin yarışmada derece almadığını, ancak çocuklara aşılanan okuma yazma aşkının takdire şayan olduğunu dile getiren Hakan Pütün, okul genelinde söyleşi yapmak üzere tekrar davet edildi.

Yazar Pütün, okul yönetiminin bu talebini geri çevirmeyerek, okuldaki 4, 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerine kitap okumanın faydaları ve yazarlığa nasıl başladığı konusunda söyleşi yaparak, şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Nakan Pütün, "Çocuklara güçlerinin farkında olmaları gerektiğini, çocuk zekasının çok üstün ve hayallerinin sınırsız olduğunu, elimden geldikçe ve dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Burada asıl görev, işini seven ve dört kolla sarılan öğretmenlerimize düşmektedir. Pınar öğretmen gibi değerlere ihtiyacımız var" dedi.

"Onlarca çocuk içinde birinin bile yüreğine dokunabildiysem, birinin bile az dahi olsa aklında iyi bir iz bırakabildiysem ne mutlu bana" diyen Pütün, şöyle konuştu:

"Çocuklar söz verdi, 23 Nisan Haftası ile ilgili şiirler ve yazılar yazacaklar. Bizlerde onları değerlendirip ilk üçe kalan çocuklarımıza kitaplar hediye edeceğiz. Ben bir kez daha okul yönetimine ve sınıf öğretmenimize teşekkür ediyorum."

Sınıf öğretmeni Güneş ise, söyleşinin çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocukların okuma yazma alışkanlıklarına önemli bir katkıydı. Benim sınıfımda öğrencilerim şiirler ve hatta Hazan Demir isimli öğrencim masal kitabı yazmaya başladı. Kitap şekillenince yazarımızla irtibata geçeceğiz ve yine bir kaç sınıfta öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerinin şiirler, yazılar yazdığını belirtti. Bu anlamlı söyleşi için yazarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN