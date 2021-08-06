Genç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep

Genç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bilgi Kültür Sanat Yayınları tarafından okura sunular kitapta Kayalı'nın yedi tane öyküsü yer alıyor.

Bilgi Kültür Sanat Yayınları tarafından okura sunular kitapta Kayalı'nın yedi tane öyküsü yer alıyor.

Mizanh ile hüznü harmanlayan Kamburuma Üç Sebep, Kayalı'nın metinlerde yaptığı biçimsel kelime oyunlarıyla da dikkat çekiyor.

Kayalı'nın, Kamburuma Üç Sebep adlı öykü kitabının, on binin üzerinde kullanıcının farklı kategorilerde oy kullandığı Kayıp Rıhtım sitesinin düzenlediği ankette "Yılın En İyi Yerli Öykü Kitabı" ödülünün sahibi olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Nihat Özdemir Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç yazar Kayalı'dan Kamburuma üç sebep - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:32:56. #1.16#

title