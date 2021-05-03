Genç yazar Furkan Bayraktar: "Okuma oranını artırmak için projeler yapılmalı"
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Genç yazar Furkan Bayraktar: "Okuma oranını artırmak için projeler yapılmalı"

Genç yazar Furkan Bayraktar: 'Okuma oranını artırmak için projeler yapılmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Bir Yabancı Gibi", "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığı" gibi eserleriyle adını bu alana yazdırmayı başaran genç yazar Furkan Bayraktar, Türkiye'deki kitap okuma oranlarındaki düşüşe dikkat çekerek "Kitaplara olan ilginin azalması sadece teknolojinin getirdiği bir durum değil.

"Bir Yabancı Gibi", "Düşüyorum Tut Elimden" ve "Karanlığımın Aydınlığı" gibi eserleriyle adını bu alana yazdırmayı başaran genç yazar Furkan Bayraktar, Türkiye'deki kitap okuma oranlarındaki düşüşe dikkat çekerek "Kitaplara olan ilginin azalması sadece teknolojinin getirdiği bir durum değil. Aynı zamanda kitap okuma oranlarında da son yıllarda çok fazla düşüş yaşanıyor. Okuma oranını artırmak için projeler yapılmalı" dedi.

Yazar Furkan Bayraktar ülke genelinde okumaya karşı bir seferberlik başlatılması gerektiğini, "Tam kapanmanın yaşandığı şu günlerde başlatılacak bir seferberlikle, okuma oranlarında ve kitaplara olan ilgide önemli bir ivme yakalanabilir. Bu da geleceğimiz olan çocuklarımızın ileride kitaplara daha fazla rağbet göstermesinin önünü açacaktır" ifadeleri ile dile getirdi.

"Sosyal medyada elimden geleni yapıyorum"

Kendi kişisel gayretleriyle okumaya olan ilginin artırılması için elinden geleni yaptığını, çok kolay sorular sorarak buna cevap verenlere kitap hediye ettiğini de açıklayan genç yazar Bayraktar, "Bütçem sınırlı olmasına rağmen ben de kendi çapımda bir seferberlik yapıyorum aslına bakarsanız. Sosyal medya hesabımda sıklıkla çekilişler yapıyorum. Çekilişe katılma şartı olarak sorduğum çok kolay bir soruya yanıt verilmesini istiyorum. Doğru yanıt veren takipçime de istediği bir kitabı armağan ediyorum. Tam kapanma sürecinde bunu ulusal çapta gündeme almamız gerekir. Günlerce kapalı kaldığımız evimizde televizyon dizilerine ya da cep telefonlarına daha fazla bağımlı hale gelmek yerine, kitaplarla aramızda olan mesafeyi biraz olsun azaltabiliriz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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