Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
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Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evinde ölü bulunan fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'nun (21), cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, evinde ölü bulunan fitness antrenörü Batuhan Kerimoğlu'nun (21), cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü. Amatör olarak futbolla da uğraşan Kerimoğlu'nun, sosyal medya hesaplarında spor yaparken çekilen fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesinin Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'ndan haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kerimoğlu'nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kerimoğlu'nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı. Gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Kerimoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kerimoğlu'nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı. Gencin kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belirlenecek.

Memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, bugün ikindi vaktinde defnedilmesi planlanan Kerimoğlu'ndan geriye, spor yaparken çekilen fotoğraf ve videoları kaldı.


Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı
Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan fitness antrenörünün cenazesi alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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