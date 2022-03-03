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Genç yaşta hayatını kaybetti, karayollarında tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Genç yaşta hayatını kaybetti, karayollarında tören düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Karayolları 155.Şube Şefliğinde kepçe operatörü olarak çalışan ve kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Mustafa Taslak(37)için Karayolları 155.Şube Şefliğinde tören düzenlendi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Karayolları 155.Şube Şefliğinde kepçe operatörü olarak çalışan ve kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Mustafa Taslak(37)için Karayolları 155.Şube Şefliğinde tören düzenlendi.

Zonguldak' Devrek İlçesinde Karayolları 155.Şube Şefliğinde kepçe operatörü olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Taslak(37)dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Taslak için dün öğlen saatlerinde Devrek Karayolları 155.Şube Şefliğinde tören düzenlendi. Karayollarında düzenlenen törene Ulaştırma Bakanlığı müşaviri Fethi Turgut, mesai arkadaşları, Taslak'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Tören sırasında merhum Mustafa Taslak'ın ailesi ve mesai arkadaşları göz yaşlarına hakim olmadı.

Okunan duaların ardından Mustafa Taslak'ın cenazesiDedeoğlu köyünde son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kalp Krizi, Zonguldak, Tören, Yerel, Haberler

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