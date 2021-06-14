Genç Yaşta Büyük Başarı: Batuhan Şahindokuyucu
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Genç Yaşta Büyük Başarı: Batuhan Şahindokuyucu

Genç Yaşta Büyük Başarı: Batuhan Şahindokuyucu
Bültenler - Haberler | Güncel

VRF Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Şahindokuyucu, pandemide büyük etki altında kalan sektörlerde hizmet veriyor olmasına rağmen son bir yıl içerisinde %300 büyüme kaydetti.

İnsanların yatırımlarını kestiği dönemde yatırımlarına devam ederek tam üç katı büyüme kaydeden Batuhan Şahindokuyucu, sosyal medyanın önemine vurgu yaptı.

2010 yılında VRF Medya olarak yola çıkan küçük çaplı girişim, bugün yüzlerce insanın ekmek kapısı. Özellikle medya, internet, sosyal medya, TV reklamları, yat kiralama, reklamcılık ve yerel sanayileşme adına yatırımlar yapan şirket bugünlere kadar gelebildi. Batuhan Şahindokuyucu, yaptığı açıklamada sosyal medyanın gücünü çok fazla kullandıklarını dile getirdi. Ünlülerin sosyal medya analisti olarak hizmet veren Batuhan Şahindokuyucu, işte şu açıklamaları yaptı:

"Sosyal Medya Olmasaydı Bu Kadar Büyüyemezdik"

"Sosyal medya olmasaydı bu kadar büyümezdik. Tüm yatırımlarımızı sosyal medya üzerine yoğunlaştırsak da TV reklamlarına da yatırım yaptık. Şirketimizi büyütmek ve %300 ivme kazanmak hiçte kolay olmadı. Ama bu büyüme rekoru ile Türkiye'de hizmet vermeye devam ediyoruz. "

"Büyümek İsteyen Herkes Sosyal Medyaya Odaklanmalı"

"Şirketini büyütmek isteyen herkes sosyal medyaya odaklanmalı. Sosyal medya o kadar büyük bir nimet ki çok kısa bir süre içerisinde şirketi büyütmek çok olası bir durum. Sosyal medyanın olmadığı dönemleri düşünüyorum da gerçekten marka oluşturmak ve bu markayı herkese duyurmak o kadar zordu ki. Sosyal medyada ünlülerin analisti olarak hizmet verdiğimiz dönemde çok fazla insanın büyümesine de olanak sağladık. Şimdi de çok fazla sektörde hizmet veriyoruz. Bu büyüme ivmesini tek bir kategoriden sağlamak imkânsız. Ama biz bu imkânsızlığı başardık ve şirketimizi tam %300 oranında büyüttük."

Kaynak: Bültenler

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