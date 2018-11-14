Genç Yarışmacı, Performansıyla Tüm Stüdyoyu Coşturdu!
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında, genç şarkıcı enerjisiyle juri üyelerini ve izleyicileri kendinden geçirdi. Stüdyodaki herkes şarkıya eşlik ederek dans etti.
O Ses Türkiye yarışmasına katılan genç şarkıcı performansıyla juri üyelerini ve stüdyodaki izleyicileri kendinden geçirdi.
"BU SENEKİ ŞAMPİYON BELLİ OLDU"
Genç yarışmacı performansıyla tüm stüdyoyu ayağı kaldırdı. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Instagramın hikaye bölümünden paylaşım yapan Acun Ilıcalı'ın takipçileri videoya sessiz kalmadı. Acun Ilıcalı'nın bir takipçisi paylaşıma, " O Ses Türkiye'nin bu sene ki şampiyonu belli oldu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Stüdyodaki herkes ayağa kalkmış. Mükemmel bir ortam." yorumunu yaptı.
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