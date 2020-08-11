Genç voleybolcular Ankara'da Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
İtalya'nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.
11.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:51
İtalya'nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 sporcunun katılımıyla gerçekleşen kamp çalışmaları başantrenör Ali Yılmaz yönetiminde Ankara'da devam ediyor.
Öte yandan 1-10 Ekim tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarışacak 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın da kamp çalışmaları Ankara'da başladı.
Kaynak: AA