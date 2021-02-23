Genç ve ödüllü fotoğrafçı İbrahim Boran sahalara iniyor

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir taraftan üniversite öğrenimine devam eden diğer taraftan da fotoğrafçılık yapan İbrahim Boran, Türkiye'de futbol takımlarının maç, antrenman ve statlarından kareleri sporseverlere aktarmak istiyor. Katıldığı fotoğraf yarışmalarında birçok ödül kazanan 20 yaşındaki Boran, hayalini gerçekleştirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvurdu.

ABD'de yaşayan İbrahim Boran, New York'ta üniversitede pazarlama ve reklamcılık bölümü 3'üncü sınıfta öğrenimini sürdürüyor. Diğer taraftan da fotoğrafçılık yapan Boran, katıldığı yarışmalarda birçok ödül kazandı. Geçen yıl New York'taki 102 katlı Empire State gökdeleniyle ilgili fotoğraf yarışmasına katılan İbrahim Boran, 3 bin kişi arasında ikinciliğe imza attı ve 1500 dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Okulundaki fotoğraf kulübünün 3 yıldır başkanlığını yapan Boran'ın koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için yılbaşı gecesi maskelerle '2021' yazıp paylaştığı fotoğraflar da çok sayıda beğeni aldı. Farklı alanlarda çektiği fotoğrafları ayda 4.5 milyon defa görüntülenen ve yıllık yaklaşık 70 milyon defa tıklanan İbrahim Boran'ın şimdiki hedefi yeşil sahalardan kareler yakalamak.İbrahim Boran, hayalinin Türkiye'de futbol maçları ve antrenmanlarda fotoğraf çekmek olduğunu belirtti. Milli takım ve kulüp takımlarının idmanlarıyla maçlarını kendi bakış açısından ölümsüzleştirmek isteyen Boran, gerekli izinler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Altı ay önce İstanbul'a gelen ve koronavirüs salgını nedeniyle öğrenimine uzaktan devam eden genç fotoğrafçı, ilkokuldan beri futbol oynadığını, bu kez saha kenarından izlenimlerini yansıtmak istediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı