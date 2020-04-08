Genç ve minik sporcular evde spor yaparak formlarını koruyor Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün genç ve minik sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde ailelerinin yardımıyla spor yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün genç ve minik sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinde ailelerinin yardımıyla spor yaparak antrenmanlarını sürdürüyor.

Bokstan masa tenisine ve okçuluğa kadar bir çok branştaki sporcular, evlerinde ve bahçelerinde çektikleri antrenman görüntülerini sosyal medyada paylaşarak arkadaşlarına moral veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla çalışmalarını sürdüren sporcular, evde spor yapılabileceğini gösteren videolarla sporu evlere taşıyarak formlarını da devam ettiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlü sporcuları, çektikleri videolarla vatandaşları hem evde kalmaya hem de spor yapmaya teşvik ediyor.

Sporcular, görüntülerini "Evde Kal, Hareketsiz Kalma", "Evde Kal Kırşehir" ve "Evde Kal Türkiye" etiketleriyle yaptıkları sportif aktivitelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalık oluşturuyor.

Kaynak: AA