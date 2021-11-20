T. C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

20 Kasım 2021

BASIN DUYURUSU

(Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ve Kiğı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait Mühimmat, EYP ve Malzeme Ele Geçirildi)

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 19 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç ve Kiğı İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-3 ve EREN-KIŞ-6 operasyonları kapsamında icra edilen 3 farklı operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında (18) farklı nokta ve (6) sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı madde(EYP) ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

(1) Adet 81 mm'lik Havan Mühimmatı,

(10) Kg Amonyum Nitrat,

(19) Adet Mutfak Tüpü,

(5) Adet Piknik Tüpü, Muhtelif Gıda ve Yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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