Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu ile Yaşlanmanın Etkilerini Durdurun

Hürriyet Kitap, her yaşta sağlıklı, duru, genç ve güzel bir cilt için pratik öneriler sunan Dr. Güneş Ertürk'ün kitabını okurlarla buluşturdu.

Hürriyet Kitap, her yaşta sağlıklı, duru, genç ve güzel bir cilt için pratik öneriler sunan Dr. Güneş Ertürk'ün kitabını okurlarla buluşturdu. 'Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu' isimli kitap, sağlıklı bir cilt için önemli bilgileri, özel tavsiyeleri ve cilt bakımı yöntemlerini anlaşılır bir dille, akıcı bir anlatımla sunuyor.

'Genç ve Güzel Görünmenin 50 Yolu', ameliyatsız yapılabilen estetik işlemlerden, cildin neden yaşlandığına; sağlıklı bir cilt için doğru beslenme yöntemlerinden alınması gereken vitaminlere kadar pek çok konuda bilgiler içererek bir başucu rehberi niteliği taşıyor. Kitapta ayrıca kadın erkek herkesin ilgisini çeken botoks, dolgu, ameliyatsız yüz germe, gençlik ipleri gibi gençleşme, güzelleşme metotları ve cildi hem içten hem de dıştan beslemenin özel teknikleri de yer alıyor.

Dr. Güneş Ertürk "Bu rehber kitabı okuduğunuzda, cildinizi güzelleştirmek için şimdiye dek yaptığınız pek çok hatayı fark edecek, daha genç ve güzel görünmenin püf noktalarını öğreneceksiniz" diyor.

Dr. Güneş Ertürk Hakkında

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Güneş Ertürk, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü'nde ihtisas yaptı. 1996-2004 yılları arasında özel hastanelerde klinik dermatoloji alanında çalıştı, sonrasında da mesleğini kendi muayenehanesinde sürdürmeye karar verdi. 2004 yılında özel kliniğini açan Ertürk, ilk yıllarda lazer dermatolojiye ağırlık verdi. Leke, damar, iz, akne ve rozase hastalıklarının lazerle tedavilerinde geniş bir cihaz parkuruyla çalıştı, çok sayıda uygulama yaparak lazer dermatoloji alanında uzmanlaştı. Zaman içinde estetik dermatolojiye geçerek ameliyatsız cilt yenileme ve yüz gençleştirme alanında çalışmaya başladı. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen sayısız bilimsel konferansa katılan Ertürk, alanıyla ilgili özel eğitimleri, küresel çapta gerçekleşen yenilikleri yakından takip ederek kendi özel tekniklerini de geliştirdi. Özellikle ameliyatsız estetik ve lazer dermatoloji alanında çalışmalar gerçekleştiren Dr. Güneş Ertürk ilgilendiği alanlarda kendi tedavi protokollerini geliştirerek dermatoloji alanında pek çok yeniliğe imza attı. "Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu" Dr. Güneş Ertürk'ün ikinci kitabıdır.

Kaynak: Hürriyet