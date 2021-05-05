Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi tamamlandı
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Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi tamamlandı

Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 10 bin 794 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu şebeke ile sulanmasını sağlayacak Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 10 bin 794 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu şebeke ile sulanmasını sağlayacak Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihalesi yapıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, modern sulama ile tarımda verim artışı, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlanıyor.

Bingöl ve ilçelerinde, son dönemde su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip köylerini kapsayan Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları Projesi'nin ihale süreci tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projenin Bingöl'e hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Bayırlı, Binekli, Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü, Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı, Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip köylerinin 10 bin 794 dekar tarım arazisi, cazibeli borulu şebeke ile sulanacaktır. Projenin Bingöl'e hayırlı olmasını diliyorum. Bingöl Genç Vahkin Mikrohavzası Sulamaları işi kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile milli ekonomiye yılda 13 milyon 680 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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