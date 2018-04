Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 yılı hedeflerine ulaşmada milli ve yerli üretimin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşabilmemiz için gençlerimizin önemli rol oynaması gerekiyor. Yeni nesillerin içinde olmadığı her oluşum en fazla bir ömür sürebilir. Amacımız, gayemiz, hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek. Bunun için siz gençlere inancımız tam." dedi.

Büyükekşi, Genç Türkiye Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TİM'in Türkiye'deki ihracatı artırabilmek için büyük çaba sarf ettiğini, bu çabayla birlikte bu işin gerçek sahibinin gençler olduğunu düşündüklerini söyledi.

TİM olarak 71 bin ihracatçıyı yurt içi ve dışında temsil ettiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan gençleri bir araya getiren böyle bir zirveyi büyük bir memnuniyetle destekliyoruz. TİM olarak sadece ihracatımızdaki sayısal artış için değil, ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda da gençlerimize her zaman yer veriyor, söz hakkı tanıyor, kendilerine sorumluluk veriyoruz. Şu an hitap ettiğim kitleye bakıyorum, geleceğin iş insanlarını, girişimcilerini, yöneticilerini görüyorum."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz" sözünü anımsatan Büyükekşi, bu sözün hedeflere ulaşabilmek için pusula olduğunu vurguladı.

Büyükekşi, 2023 yılı için Türkiye'nin çok önemli hedefler belirlediğini hatırlatarak, "2023 yılı hedeflerimize ulaşmada milli ve yerli üretim çok önemli. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için gençlerimizin önemli rol oynaması gerekiyor. Yeni nesillerin içinde olmadığı her oluşum en fazla bir ömür sürebilir. Amacımız, gayemiz, hedefimiz nesiller boyu sürecek sağlam, güvenilir adımlar atabilmek. Bunun için siz gençlere inancımız tam." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, bu yola, gençlere çok daha müreffeh, çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çıktıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizden önceki nesillerden aldığımız bayrağı size daha ileride teslim edebilmek için çalışıyoruz. Çok şükür ki Türkiye, geçmişteki sancılı dönemleri geride bıraktı. Refahı ve gelişimi ön plana alarak hedeflerine odaklandı. İnanıyoruz ki bu yolda en önemli rehberimiz Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve girişimcilik olacak. TİM olarak bu kapsamda, gençlerimizi girişimci olmaya, tasarımlar yapmaya, proje üretmeye yönlendiriyoruz. Gençlerimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak için Ar-Ge proje pazarları ve tasarım yarışmaları düzenliyoruz. İnovasyon ve girişimcilik haftaları gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin girişimci yönlerini ortaya çıkararak ekonomimize katkılarını artırabilmek adına Girişim Evleri kuruyoruz. 2015 yılında İNOVATİM projemizi başlattık. Dedik ki 'inovasyon bilincini lise ve üniversitelerimize yayalım.' 30 bin öğrenci arasından, online bir sınavla seçim yaparak bugünkü İNOVATİM'i kurduk. Şu an 72 ildeki 150 üniversiteden 2 bin 500'e yakın öğrencimizden oluşan dev bir aileyiz."

-

Mehmet Büyükekşi, gençlerin her alanda en büyük hedefinin, yeni çağın dinamiklerini daha hızlı yakalamak olması gerektiğini belirterek, "Daha çok okuyacak, araştıracak, inceleyecek, daha çok çalışacağız. Günümüz gençlerinde maalesef kötü bir alışkanlık var; 'kolay yoldan nasıl para kazanabilirim?' Ben, TİM Başkanı ve aynı zamanda bir iş insanı olarak size şu sırrı vermek isterim; kolay yoldan kazanılan başarı asla kalıcı olmaz. Hedeflerinize, tırnaklarınızla kazıya kazıya erişeceksiniz. Hayallerinizin peşinde koşarak emek harcayacaksınız. Bu yolda ümitsizlik yok, karamsarlık gereksiz." diye konuştu.

Mevlana'nın "Çalınan her kapı hemen açılsaydı ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı" sözünü anımsatan Büyükekşi, "Başarı için kapılar açılana kadar çalmaya devam edeceğiz. Bu yol sanıldığı kadar uzun, zahmetli bir yol değil. Sadece bazı temel gereklilikleri yerine getirmelisiniz. Örneğin, farklı ve sıra dışı olmalıyız, yenilikçiliğe açık olmalıyız, girişimci bir ruhla, yaptığımız işleri tutkuyla yapmalıyız, ilgi düzeyimiz yüksek olmalı, dağılmadan bir konuya odaklanabilmeliyiz. Başarının bu kriterlere dayalı olduğunu tüm gençlerimiz çok iyi bilmeli." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için TİM, diğer STK'lar, üniversiteler ve hükümetin her daim onların yanında olduğuna işaret ederek, "El ele vererek ortaya koyduğumuz tüm emeklerimizin, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Zirve, çeşitli panellerle devam edecek.