''Genç Türk Bilim insanı maddi imkansızlıklarla ameliyat ipinin hammaddesini üretti''

Uluslararası Balkan Üniversitesi Öğrencisi Emirhan Belli (18) 2.5 yıldır maddi imkansızlıklarla sabun satarak kazandığı parayla mutfakta başlayan bilim yolculuğuyla tüm imkansızlıklara rağmen başardı.

''Mutfakta başlayan bilim yolculuğu''

Lise'de projesine başlayan belli,çok kapı çaldım yüzüme kapattılar kapılarını ben yılmadım,imkansızlıklarla neler yapılabileceğini ortaya koydum.Okulumda boş bir sınıfı kendi imkanlarımla sosyal medyadan ve firmalara mailler gönderdim,bazı firmalar bana ulaştılar desrtek vereceklerini belirttiler.Firmaların sayesinde okulda kendime ait özel bir çalışma alanı yarattım.

Gece geç saatlere kadar eve gitmeyip kütüphanelerde sabahlayarak projemi geliştirmek için çok çalıştım.Bu yolda tek başıma yürüdüm,ailem beni hep motive ettiler.Okul da kendime ait çalışma alanı yarattığım zamandan itibaren okul çıkışları akşama kadar çalışıyordum. Yapamazsın diyenler oldu hiçbir zaman onları dinlemedim.Tatillerde üniversitelere başvurarak gönüllü staj yaparakher sabah istanbul'dan Gebze'ye giderek üniversite'de kimya alanında araştırma yapan hocaların yanında araştırma ekibinde hem teorik olarak hem de uygulamalı eğitim alarak kendimi geliştirdim.

''Umudumu hiçbir zaman kaybetmedim''

2.5 yıl sonra 52 denemeden sonra ameliyat ipliğinin hammaddesi'ni üretmeyi başardım. Kimya alanında ilerleyeceğim.Bilim alanında kimya alanında farklı projeleri olan belli,destek verilirse daha güzel işler başarıcak.

Kaynak: Bültenler