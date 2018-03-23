Genç: "Turizmde Yeni Bir Fırsat Doğdu"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 12.'si düzenlenen 'Yerel Buluşmalar' toplantıları kapsamında turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

'Turizm Bileşenleri' adıyla yapılan toplantıya İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB, turizm dernekleri ile tur acentelerinin temsilcileri katıldı. 15 Temmuz'dan sonra Trabzon'u ayakta tutan sektörün turizm sektörü olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Diğer şehirleri de geziyoruz ve burayla karşılaştırıyoruz. Buraya gelen turist artık gayrimenkul alıyor. Bu sene İranlılar gelmeye başladı. Akabinde diğer ülkelerden gelenler başlayacak. Bu nedenle 15 Temmuz'dan sonra Trabzon'u ayakta tutan turizm sektörü olmuştur" dedi.

Başkan Genç, Ortadoğu'da ve Körfez ülkelerinde yaşanan konjonktürel durumun turizm sektörü için yeni fırsatlar doğurduğunu ancak Trabzon'un turizmde hak ettiği yeri alamadığını belirterek, "Trabzon, büyük ve orta ölçekli sanayi yatırımına uygun değil. Bunlar daha çok batı illerinde yapılıyor. O halde fazla büyümeyen sanayi yerine bacasız sanayi diye tabir edilen turizmi öne çıkarmamız lazım. Peki, Trabzon turizmde hak ettiği yeri alıyor mu? Sizlere sorsam eminim ki yüzde 80-90 alamıyor diyeceksiniz. Alamadığı kanaatindeyiz. Ama buna rağmen uluslararası konjonktür bize bir fırsat tanıdı. Trabzon'un lehine yeni bir fırsat doğdu" dedi.

"Avrupalı turiste de hitap etmeliyiz"

Turizm sektörünün hem Avrupa'ya hem de Ortadoğu'ya göre yapılandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Genç, "Bizim elimizdeki değerleri alıp yurtdışına taşımamız gerekirken, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki karışıklıklar, özellikle Körfez'deki ve Suudi Arabistan'daki ziyaretçileri doğrudan en yakın ülke olan Türkiye'ye yöneltti. Aslında onlar bizi keşfetti. Aslında bunu bizim yapmamız lazımdı. Biz, onların ayağına gidip şehrimizi tanıtmalıydık. Ben sık sık bu kesimlerle temastayım. Neden Marmaris'i ya da başka turizm bölgelerine gitmediniz diye sorduğumuzda. Burayı tercih sebepleri arasında farklı nedenler olsa burada sosyal yaşamdaki çeşitlilik olduğunu söylediler. Keşfedilen yönlerimiz de var. Bu alan gelişen bir alan. Bunu sadece Ortadoğu'ya göre yapılandıramayız. Bizim Avrupa'dan gelen turistleri de karşılayacak ciddi tarihi destinasyonlarımız da var, onlara da hitap etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Her geçen yıl turist sayısı artıyor"

Trabzon'a gelen turist sayısının her geçen yıl artığını örneklerle anlatan Başkan Genç, "Önümüzü görmemiz açısından turizmle ilgili birkaç istatistiği bilgi vermek istiyorum. 2014 yılında 1 milyon 356 bin yerli, 313 bin yabancı; 2015 yılında 976 bin yerli, 350 bin yabancı; 2016 yılında 1 milyon 889 bin yerli, 260 bin yabancı; 2017 yılında ise 1 milyon 737 bir yerli 453 bin yabancı gelmiş. Demek ki bunun üzerine koyup devam ettirebiliriz. Darbe girişiminden hemen sonra böyle bir zemin kazanılmışsa böyle bir potansiyel var. O nedenle gelen turistleri küstürmememiz lazım. El ele vererek bunu başarabiliriz. Küçük bir lokantacının ya da taksicinin yanlış bir davranışı bile çok önemli. Turistler yapılan istismarı unutmaz ve gider ülkesinde anlatır. O nedenle herkes birbirini denetleyen bir yapıda olacak. Daha profesyonel bir yaklaşımla ele alarak bu işi yukarıya taşıyalım. Yabancı dil eksikliğini giderelim" ifadelerini kullandı. - TRABZON