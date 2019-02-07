Genç: "Trabzon Ekonomisi Esnaf Ticaretine Bağlı"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, AK Parti Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Nahide Ocak ve Gençlik Kolları Başkanı Behlül Karakaş ile birlikte Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Esnaf Odaları Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Genç, Trabzon ekonomisinin esnaf ticaretine dayandığını söyledi. Devletin esnaflara ve KOBİ'lere çok büyük destekler sağladığını belirten Başkan Genç, "Metin Bey'in yönetimini oldukça başarılı buluyorum. Esnafımızın sorunlarına ciddiyetle eğiliyor. Kendisi göreve geldikten sonra, kurumsal anlamda, hem de idari anlamda birçok çalışmaya imza attı. Buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu şehir, turizm şehri. Son zamanlarda turizmden sağlanan gelirler ciddi meblağlara ulaştı. Dolayısıyla da esnafımızın turistlere nasıl davranması gerektiği çok önemli bir konu. Bu konuda sizlerin öncülüğünde yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını çok yerinde atılmış adımlar olarak görüyorum. Yapılan bu çalışmalarla ve bizlerin de Ortahisar Belediyesi olarak sürekli gündemde tuttuğumuz bir konu olan turistlere yönelik yapılan farklı fiyat tarifeleri uygulamalarının azaldığını görüyoruz. Turizm potansiyelimizin verimli bir şekilde değerlendirilmesi için bu durumun tamamen ortadan kaldırılması gerekir. Esnafımıza, bu yönde hem yerli turistlerin ve hem yabancı turistler nezdinde bir güvenin oluşması çok önemli bir konudur. Gerek bu konularda gerekse diğer konularda esnafımıza her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğiz. Esnafımız, Trabzon ekonomisin bel kemiğini oluşturuyor. 31 Mart seçimlerinden sonra da inşallah birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün esnafımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

"33 milyon TL kredi desteği sağladık"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ise Trabzon'un sanayi kenti olmadığı için esnaf kesiminin en büyük istihdam kaynağı olduğunu dile getirdi. Başkan Kara, "Esnafımızın son dönemde alışveriş merkezlerinin çoğalmasıyla bir sıkıntı yaşadığı gerçek. Diğer yandan ekonomik durgunluk nedeniyle ticaret hacminin daraldığını da biliyoruz. Ama devletimizin sağladığı kredi ve finansman desteği yaşanan sıkıntıların aşılması için çok önemli bir konu. 33 milyon TL esnafa kredi desteği sağlandı. Malumunuz, şehrimiz sanayi kenti olmadığı için; esnaf ağırlıklı bir ekonomik yapımız var. Dolayısıyla esnafın ayakta kalması, alışveriş merkezleriyle rekabet edebilmesi çok mühim hale gelmiştir. Şehrimizde en büyük istihdam alanını esnaf kesimi oluşturmaktadır. Esnafımızın ekonomik anlamda zarar görmesi ciddi bir istihdam sorunu ortaya çıkaracaktır. Bunun bilincinde olarak hükümetimiz de esnafımıza çok büyük finansman desteği sağlamaktadır. Tabi ki, çözüme kavuşturulması gereken çok sayıda sorun da vardır. Ama elbirliği yaparak, birlikte hareket ederek bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bizlerin sıkıntı yaşaması, ekonomik darboğaza girmesi, aynı zamanda bütün şehrin sıkıntı yaşaması anlamına gelir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA