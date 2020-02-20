Genç Ticaret Köprüsü 'yle Bağlar güçleniyor

20.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:08

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren GENÇ MÜSİAD Bursa Şubesi ile İpekyolu Uluslararası Öğrenciler Derneği işbirliğiyle yürütülen "Genç Ticaret Köprüsü" program kapsamında, MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi'nde panel düzenlendi.

"Uzun vadede güzel sonuçlar doğuracak"

Toplantıda konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay,"Sadece Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 7 bin 200 civarında öğrencimiz var gönül coğrafyamızdan gelen. Birbirimiz arasındaki bu ünsiyeti geliştirmesi bakımından, sizin buraya öğrenci olarak gelip burada potansiyel görmeniz elbette çok önemli. Ancak sonrasında, ülkelerinize döndükten sonra da memleketimizin, Türkiye'nin bir gönül elçisi olarak kendi ülkelerinizde anlatılması noktasında fayda sağlayacaksınız" dedi.

"Genç Ticaret Köprüsü" programının önemine değinen Alpay, "Kısa vadede değil de uzun vadede önemli sonuçlar doğuracak bir program. Ülkelerinize gittiğinizde birer gönül elçisi olarak belki faaliyetlerinizi sürdüreceksiniz ama bunu ticaret olarak da değerlendirebilirsiniz. Üniversite insanlara bir ufuk açıyor. Ondan sorası sizin becerilerinizle alacağınız mesafeye bağlı. Gayret eden kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Alpay'ın ardından konuşan GENÇ MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdülkerim Demir de programın amacı hakkında bilgiler verdi. Demir, "Bu programdaki amacımız, burada okuyan öğrenci kardeşlerimizi geleceğe hazırlamak. Onların ticaret yapabilme kapasitelerini artırmak, iş bağlantılarını geliştirmek, bununla birlikte hem kendi ülkelerinde hem de ülkemizdeki ticari olanakların farkında olmasını sağlamak" dedi.

Sunumlar yarışmada ödüllendirilecek

Bu programın sonunda bir ticari faydanın ortaya çıkmasının hedeflendiğini ifade eden Demir, "Program sonunda bir iş ortaklığı gerçekleştirerek, bunu bir ticari faydaya dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Ekim'den bu yana kendi üyelerimizi ziyaret ettik, genel merkezimizin düzenlediği toplantılara birlikte katıldık, eğitimler aldık ve bugün de eğitimleri taçlandırmak adınaihracat konulu bir panel düzenliyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde bir sunum yarışması olacak. Sunum yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımıza ödüller vereceğiz. Bunlardan önemlisi asıl amacımız gönül köprüsü kurabilmek. Yarın siz arkadaşlarımız ülkelerine döndüklerinde karşılıklı olarak iki ülke arasındaki bağlantılara güçlendirebilelim" diye konuştu.

37 ülkeden 80 öğrenci katılıyor

37 ülkeden 80 öğrenci katılım sağladığı program kapsamında düzenlenen panelde katılımcılara hitap eden İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan da bugüne kadar icra edilen faaliyetlere değindi.

Armağan, projenin hayatına geçmesinde ve yürütülmesinde emekleri, katkıları bulunanlara teşekkür etti. Dünyanın iyiden iyiye küçüldüğüne dikkat çeken Armağan,"Burada aldığınız eğitimle birlikte ülkenize dönerek, belli düzeyde kendi yaşamlarınızı daha sağlıklı bir şekilde idame ettirmek gayreti içerisinde olurken, bir yandan da hem ailenizi hem toplumunuzu hem devletinize hem de İslam dünyasına olan vefa borcunuzu da yapacağınız çalışmalarla ortaya koyacaksınız" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından "İhracatın Yolu" isimli panele geçildi. Volkan Atilla'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, bebe ve çocuk konfeksiyonu alanında faaliyette bulunan Ayfi Baby firmasının sahibi Rıdvan Güler ve Yemtar Makine Sanayi Dış Ticaret Müdürü Gökhan Çınar, öğrencilere tecrübe paylaşımında bulundu.

Panelin sonunda panelistlere günün anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: Bültenler