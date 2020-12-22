Genç'ten Ortahisarlılar'a ikametgah uyarısı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe sınırları içerisinde oturan bütün vatandaşlara ikametgahlarını Ortahisar ilçesine almaları gerektiği çağrısında bulundu. Merkezi bütçeden belediyelere nüfus oranlarına göre mali kaynak aktarıldığına dikkat çeken Başkan Genç, bundan dolayı yerel seçimler ya da başka nedenlerden dolayı ikametgahlarını kırsal bölgelere veya başka yerleşim yerlerine alan vatandaşların asli oturdukları ilçelere kayıtlarını almaları gerektiğini dile getirdi.

Ortahisar Belediyesi'nin genel bütçeden hak ettiği payı alabilmesi için ilçede asli olarak oturan nüfus sayısının önemli bir konu olduğunu kaydeden Başkan Genç, "Bütün vatandaşlarımız asli olarak hizmet aldıkları ilçelere ikametgahlarını almalılar. Eğer ana ikametgahınız Ortahisar ilçemiz ise ve belediyemizin bütün hizmetlerinden, projelerinden ve etkinliklerinden istifade ediyorsanız; merkezi bütçe gelirlerinin adaletli bir şekilde dağıtılması için asli olarak oturduğunuz Ortahisar ilçemize ikametgah kaydınızı almanız vatandaşlık görevidir. Ortahisar'da oturan bütün vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri ve gerçek nüfusumuzla orantılı olarak hizmet ve projelerimizi yürütebilmemiz için bu konu çok önemlidir. Çünkü, ilçemizde resmi olarak ikamet eden nüfus sayısına göre merkezi bütçeden pay alıyoruz. Asli olarak ilçemizde oturup da ikametgahları başka ilçelerde olan vatandaşlarımız nedeniyle maalesef hak ettiğimiz oranda merkezi bütçeden ve diğer kamu kaynaklarından yararlanamıyoruz. Gerçek nüfus oranımıza göre genel bütçeden pay alamadığımızdan dolayı da bu durum, hizmet ve projelerimizin finansmanına olumsuz olarak yansıyor. Ortahisar'da yasayan bütün vatandaşlarımızdan ricamız, hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri adına ikametgahlarını ivedilikle Ortahisar'ımıza almalarıdır. Bu aynı zamanda resmi olarak Ortahisar'da ikamet eden vatandaşlarımıza karşı da sorumluluğumuzun gereğidir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı