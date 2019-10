Genç TEMA üyeleri, barınaktaki hayvanları besledi

06.10.2019 14:16

Adıyaman Üniversitesi Genç TEMA üyeleri, 4 Ekim Hayvanları koruma günü münasebetiyle Kahta İlçesi Hayvan Barınağını ziyaret ederek hayvanları besledi.



Genç Tema üyeleri, Kahta İlçe Belediyesi tarafından yeni hizmete giren Hayvan Barınağını ziyaret ederek burada yetkililerden hayvanların sağlık durumu ile yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.



Kahta Belediyesine ait araçlar ile hayvan barınağına giden Genç TEMA üyeleri, hayvanlar ile ilgilenerek onları getirmiş oldukları yiyecekler ile besledi.



Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Zeynel Abidin Turanlı, hayvanları koruma ve sahip çıkma sorumluluğunun sadece bir grup tarafından yeterli seviyede yürütülemeyeceği kaydederek bunun tüm vatandaşların destek vermesiyle yapılabileceğini söyledi.



Hayvanları ve Doğayı koruma adına yürütülen her türlü projeye destek vereceklerini aktaran Adıyaman Üniversitesi Genç Tema Temsilcisi Ferit Güllü, "Belediyemiz ilçemizde yaşayan sokak hayvanlarının korunması adına güzel bir barınak yapıldı. Sokakta yaşayan hayvanlarımız buraya getirilerek sağlık muayenesinden geçiriliyor. Şayet var ise bir hastalığı burada tedavi edilerek gerekli aşıları yapılıyor. İlerleyen günlerde bizde hayvan barınağı çevresinde bir ağaçlandırma çalışması yaparak daha güzel bir mekan haline gelmesine destek olmak istiyoruz" dedi.



Yapılan etkinlik hakkında TEMA Vakfı Adıyaman İl Temsilcisi Dr. Ahmet Çelik ise, "Her yönüyle denge unsuru üzerine kurulmuş olan doğada yaşayan her canlı kendine ait bir yaşam biçimi ile hayatına devam etmektedir. Doğanın dengesini sağlayan canlılar insanlar kadar yaşama özgürlüğüne sahiptir. Bu nedenle canlıların yılın sadece bir günü hatırlanmaktan ziyade her gün gereken önemin ve hassasiyetin gösterilmesi insanlık vazifesidir. Hayvan barınağının yapımında emeği geçen herkesi kutluyor, yine bugün bu etkinliği düzenleyen çevresine karşı duyarlı ve sorumlu Genç Tema gönüllüleri ve Kahta Meslek Yüksekokulumuzun çeşitli bölümlerinden katılan öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA