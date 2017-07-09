Genç'te Dere Taşkınları Önlenecek

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'ün Genç ilçesinde, ihaleye çıkartılan proje ile dere taşkınlarının önüne geçilecek.



Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı 94. Şube Müdürlüğü tarafından Genç ilçesi Sarısaman ve Çevirme köylerinden geçen Tarbacur ve Moğolcan derelerinin taşkınlardan korunması için hazırlanan proje ilana çıktı. 31 Temmuz 2017 tarihinde saat 10.00'da yapılacak ihale sonrasında 10 gün içinde yer teslimi yapılıp projeye başlanacak.



Projenin 260 iş günü içerisinden bitirilmesi bekleniyor. - BİNGÖL