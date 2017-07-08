Genç'te 7 Ayda 17 Yangına Müdahale Edildi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri 7 ay içerisinden 17 yangına müdahale etti.



Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler 2017 yılı içerisinde 17 yangına müdahale etti. 2016 yılında ilçede 102 yangın olayına müdahale edildiğini bildiren Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, 2017 yılının ilk 7 ayında 17 yangın olayına müdahale edildiğini belirtti.



Yangınlara doğal sebepler haricinde insanların da neden olduğunu belirten yetkililer, "ilçemizdeki çamlık alanda çıkan yangınların büyük bir bölümü insanların dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Doğal yangın olayları genelde anız, bağ ve bahçelerde kuruyan otların temizlik maksadıyla ateşe verilmesi, çöplerin ateşe verilmesi, enerji nakil hattı arızaları gibi nedenlerden kaynaklanıyor" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL