Son dakika haberleri | "Genç Talas" projesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül

TALAS, KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Gençlik ve Projeler" temalı yarışmada "Genç Talas" projesiyle layık görüldükleri ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival"de ödülü, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yalçın, gençlere ayrı önem verdiklerini ifade etti.

İlçe nüfusunun yarıdan fazlasının öğrenci ve akademisyen olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'ni hizmete sunduk. Hem erkeklerde hem bayanlarda ilk lisanslı e- spor takımını Talas'ta kurduk. 2 binden fazla çocuğumuzun spor yaptığı sporcu fabrikası projesini hayata geçirdik. Bunlarla birlikte müzik ve yabancı dil kursları, şehir gezileri, sabah sporları, kariyer planlamaları gerçekleştirdik. Bütün bunları 'Genç Talas' adı altında yürütüyoruz. Bizi ödüle layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'na teşekkür ediyorum."

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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