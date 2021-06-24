Genç Takımı Voleybolda 2. Lig'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç Takımı Voleybolda 2. Lig'e yükseldi

Genç Takımı Voleybolda 2. Lig'e yükseldi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genç Voleybol Takımı, Nevşehir'de düzenlenen Bölgesel Lig Final Müsabakaları sonunda şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün sporcuları, hocaları ve yönetimi tebrik etti.

Voleybol 1. Ligi'nde şehrimizi başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, genç takımı ile de şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediyespor Genç Voleybol Takımı, Bölgesel Lig maçlarında ilk olarak Konya Barospor ve Karaman Spor Lisesi takımlarını yenerek Nevşehir'de gerçekleştirilecek 2. Lig Yükselme Final Gruplarına katılma hakkı kazandı.

Nevşehir'deki final müsabakalarının ilk gününde Mersin Gökhan Taş G.T.İ. Kulübü'nü 3-2 yenen genç voleybolcularımız; ikinci gün maçında da Mersin Tarsus Gençlik Spor Kulübünü yine 3-2 mağlup ederek finale kaldı.

Final müsabakalarının son gününde ise Kayseri Hürriyet M.T.A.L Spor Kulübü ile karşılan genç takımımız, bu maçta da setleri 21-25, 27-25, 25-16, 19-25, 15-13 kazandı. Böylece final grubundaki 3 müsabakayı da kazanma başarısı gösteren sporcularımız şampiyon olarak Erkekler Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altyapı Gelişim Modeli Projesi ile takımda yer alan bütün sporcuların altyapıdan yetişmiş olmasının yaşadıkları gururu bir kat daha artırdığını belirterek; bütün sporcuları, hocaları ve yönetimi tebrik etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Selçuk Tekay Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç Takımı Voleybolda 2. Lig'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:28:01. #1.16#

title