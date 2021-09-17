Genç Taekwondoculardan 22 Madalya

6. WT Başkanlık Kupası Müsabakaları'nın üçüncü gününde Türk sporcular, gençler kategorisinde 5'i altın 22 madalya kazandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde genç erkekler kategorisinde 10 sıklette müsabakalar yapıldı. Üçüncü gün müsabakaları sonunda Türk sporcular 5 altın, 5 gümüş, 12 bronz, toplam 22 madalya kazandı. Organizasyon dördüncü günü genç kızlar kategorilerinde yapılacak müsabakalar ile devam edecek.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın Madalya: Hamza Osman Aydoğan (45 kg), Yuşa Arif Kabaca (48 kg), Enes Kaplan (55 kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kg), Yiğithan Kılıç (78 kg)

Gümüş Madalya: Selim Gür (48 kg), Berkay Erer (59 kg), Cemil Tarık Altıngöz (68 kg), Efe Haktan Uzun (73 kg), Rahmet Baran Şimşek (78 kg)

Bronz Madalya: Mehmet Buğra Bolat (45 kg), Mehmet Efe Kaya (48 kg), Yunus Emre Taş (51 kg), Abdullah Dönmez (51 kg), Furkan Güleç (59 kg), Ozan Toytoğlu (68 kg), Ege Şaşmaztin (73 kg), Münir Furkan Doğru (73 kg), Aziz Mert Sağlam (78 kg), Metin Engin Teke (78 kg), Ahmet Vefa Bumin (+78 kg), Ali Erdem Yeşilyurt (+78 kg) - İSTANBUL

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