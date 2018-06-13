Genç Şule'nin Ölümüyle İlgili Rapora Ulaşıldı! Vücudunda Boğuşma İzleri Var
Ankara'nın en lüks plazalarından birinden düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ön otopsi raporuna ulaşıldı. Rapora göre genç kızın vücudunda boğuşma izleri var.
Başkent Ankara'da bulunan lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ön otopsi raporuna ulaşıldı. Rapora göre genç kızın vücudunda boğuşma izleri var.
"BENİM KIZIM İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİL"
Öte yandan Şule Çet'in ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada ifade veren acılı baba İsmail Çet, "Benim kızım intihar edecek biri değildi. Ç.A. ve B.Y.'den şikayetçiyim" dedi.
''VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZİ VAR''
Ailenin Avukatı Yıldırım da, Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna da dikkat çekerek, tüyler ürpertici detayları açıkladı. Yıldırım "Şule'nin vücudunun neredeyse her yerinde boğuşma izi var. Raporda görünüyor ki Şule'nin vücudunda 5x20 boyutunda cilt ve cilt altı dokusunda yırtılmış yara. Kollarında ve bacaklarında çok sayıda ve değişik boyutta ciddi sıyrık ve çürükler var. Adli Tıp, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu rapor çıktığında her şey daha da netlik kazanacak" dedi.
TELEFONUN AÇILMASI SIRLARI AYDINLATACAK
Soruşturmada Şule'nin cep telefonunun açılmasının birçok gizli noktayı aydınlatacağını belirten avukat Yıldırım, "Ailesi izin verirse Şule'nin mezarının açılarak, parmak iziyle telefonunun açılmasını bile ihtimaller arasında olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kizin o saatte oraya gitmesi kalması doğru birşey değil. ama ne okursa olsun suçlular da cezasını çekmeli. belli ki kiza sahip olamadıkları için öldürmüşler. Çok zengin de oldukları için ceza almazlar diye düşünüyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gencecik fidanlar bir bir soluyor... Neler oluyor bize!...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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geçen haberlerde okudum o gece yanında olan iki kişi de serbest bırakılmış elde bu kadar delil ve adamlar serbest şuan kim bilir hangi ülkeye kaçıyorlar. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sorumlular bulunsun, bu devirde erişkin de olsa çocuğunuzu yalnız başına başka şehire yollamayınCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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şu mübarek günde ne acı haberler okuyorum. acılı aile bir yanda neden öldüğünü bilemediği yıllarını harcadığı evladı rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın.Cevap Yaz 32 2 Yayından Kaldır