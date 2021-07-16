Genç Sporcularımız Mersin'den Madalyalarla Döndü
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Genç Sporcularımız Mersin'den Madalyalarla Döndü

Genç Sporcularımız Mersin'den Madalyalarla Döndü
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Genç Sporcularımız Mersin'den Madalyalarla Döndü Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın genç yıldızları Mersin'de düzenlenen yarışlarda dört altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Genç Sporcularımız Mersin'den Madalyalarla Döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı'nın genç yıldızları Mersin'de düzenlenen yarışlarda dört altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mersin'de Naili Moran Yaş Grupları U16 Atletizm Festivali düzenlendi.

Mersin Nevin Yanıt Atletizm Pistinde düzenlenen yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden 1150 sporcu katıldı.

Yarışlarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından 1500 Metre Yıldız Erkekler Kategorisinde İbrahim Gökgöz 2. ve Batuhan Ergöz 3. olurken, 1500 Metre Küçük Erkekler Kategorisinde sporcumuz Ömer Efe Kantemiz 1. oldu.

1500 Metre Küçük Kızlar Kategorisinde ise yine Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zehra Aldatmaz 1. olurken Şevval Yılmaz aynı kategorideki 100 ve 200 metre yarışlarında 1. Gelerek büyük bir başarıya imza attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Hakan Köstekçi ve sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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