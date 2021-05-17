Genç sporculardan Vali Işık'a ziyaret
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Genç sporculardan Vali Işık'a ziyaret

Genç sporculardan Vali Işık'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her yıl 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü heyetini makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her yıl 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü heyetini makamında kabul etti.

Ziyarette İl Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında Vali Mehmet Alpaslan Işık'a bilgiler verdi.

Hafta nedeniyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Işık, İl Müdürü Bebek ve sporculara teşekkür ederek, geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerin Gençlik Haftasını tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Vali Işık, ilimiz sporcu camiasını temsilen gelen başarılı sporculara hediye vererek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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