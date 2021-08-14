Genç sporculardan Spor Toto Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 5 madalya
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Genç sporculardan Spor Toto Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 5 madalya

Genç sporculardan Spor Toto Uluslararası Badminton Turnuvası'nda 5 madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Badminton Genç Milli Takımı, Spor Toto Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nı 2'si gümüş, 3'ü bronz 5 madalya ile tamamladı.

Badminton Genç Milli Takımı, Spor Toto Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası'nı 2'si gümüş, 3'ü bronz 5 madalya ile tamamladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen turnuvada; tek erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç üçüncülüğü paylaştı.

Çift erkekler kategorisinde ise Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç üçüncü oldu.

Çift kadınlar kategorisinde de Cansu Erçetin ve Yasemen Bektaş ikincilik derecesi kazanırken, karışık çiftler kategorisinde ise Taha Emirhan Budak ve Yasemen Bektaş da ikinci olarak kürsüye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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