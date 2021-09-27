Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı

EDİRNE (AA) - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Edirneli genç sporcular ve vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda masa tenisi gösteri maçı yaptı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğün organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte meydandaki Fatih Sultan Mehmet heykeli önüne iki masa kuruldu.

Sporcuların gösteri maçıyla başlayan programda vatandaşlar da raket salladı ve tarihi bir alanda masa tenisi oynamanın keyfini yaşadı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında hafta boyunca Lozan Anıtı ve Meriç Köprüsü üzerinde etkinlikler gerçekleştirilecek.