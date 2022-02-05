Genç sporcular gururlandırmaya devam ediyor

BİLECİK (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Bilecik İl Şampiyonası küçük kızlar kategorisinde dereceye giren takımlar kupalarına kavuştu.

Bilecik İl genelinde yapılan karşılaşmalar sonucunda; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımları, kupalarını Belediye Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'nun elinden aldı. Heyecanlı müsabakalar sonucunda, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü küçük Kızlar A Takımı 1. olurken, kulübün B Takımı da 3. oldu. 5 takımın mücadele ettiği il şampiyonasında 2.'liği ise Söğütspor elde etti.

Törende genç sporculara madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu; "Bizim için; sporla buluşturduğumuz, sporcu bilinci, disiplini ve ahlakıyla yetişmesine katkıda bulunarak; zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğumuz her çocuğumuz birer madalya, birer kupadır. Hepsini çok seviyoruz. Hepsinin geleceği çok güzel olsun." dedi ve sporcuları tebrik etti. Törende Başkan yardımcısı Şahinoğlu'na Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yöneticisi Mehmet Türe'de eşlik etti. Tören sonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele veren Voleybol takımının antrenmanına katılan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, İzmitspor maçı öncesinde takıma başarılar diledi. - BİLECİK