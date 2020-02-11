Genç sporcudan anlamlı pankart
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Genç sporcudan anlamlı pankart

Eskişehir'de düzenlenen okullar arası karate müsabakasında ikinci olan ortaokul öğrencisi Umutcan Demiri "Mekanın cennet olsun şehidim" yazlı pankart açarak seyircilerden büyük alkış aldı.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32
Genç sporcudan anlamlı pankart

'de düzenlenen okullar arası karate müsabakasında ikinci olan ortaokul öğrencisi Umutcan Demiri "Mekanın cennet olsun şehidim" yazlı pankart açarak seyircilerden büyük alkış aldı.


Eskişehir Gençlik ve İl Müdürlüğü Karate Takımı ve aynı zamanda Şehit Çavuş Soner Özüpek Ortaokulu sporcusu Umutcan Demir, hafta sonu yapılan karate müsabakasında ikinci oldu. Kürsüde "Mekanın cennet olsun şehidim" yazılı pankart açan Umutcan Demir, müsabakaları izlemeye gelenlere duygulu anlar yaşattı.


Burada bir konuşma yapan genç sporcu, "Geçtiğimiz hafta İdlip'de 8 tane asker ağabeyimiz şehit oldu. Ardından da Van'da çığ altında kalan asker ağabeylerimiz şehit oldu. Bunları televizyonda görünce çok etkilendim. Şehit askerlerimizin evlatları aklıma gelince üzüldüm ve babamla böyle bir çalışma yaptık. Terör nereden gelirse gelsin şiddetle kınıyorum. İnşallah bir daha tekrarını yaşamayız. Bunun için de biz gençlere çok çalışarak başarılı bir insan olma sorumluluğu düşmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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