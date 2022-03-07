Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker, Spor Tırmanış Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker, Spor Tırmanış Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Türkiye Şampiyonası hafta sonu Isparta'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Küçük C Kız kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker Türkiye 3.'sü oldu. Eker bu derecesi ile milli takım aday kadrosuna girerek Türkiye'yi yurt dışında düzenlenecek çeşitli organizasyonlarda temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve Türkiye 3.'sü olan Zeynep Eker'i tebrik ederek milli takım kampında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Nevşehir, Isparta, gençlik, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title