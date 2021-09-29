Genç sporcu Michael Kwame Adade, futbolu bırakıp kendini hayır işlerine adadı - Haberler
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Genç sporcu Michael Kwame Adade, futbolu bırakıp kendini hayır işlerine adadı

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Genç sporcu Michael Kwame Adade, futbolu bırakıp kendini hayır işlerine adadı

1995 yılında Gana'da dünyaya gelen ve Almanya'da futbol oynayan Michael Kwame Adade, 19 Ağustos 2021 tarihinde futbolu resmen bırakarak, yardım vakfı kurdu.

Bu vakfın amacı; okula gidemeyen pek çok çocuğa yardım etmek. Bilindiği üzere Gana'da okuma yazma oranı oldukça düşük. Çünkü çocukların okula erişimi sıkıntılı. Bu sorunu gören Ganalı futbolcu Michael Kwame Adade, çözüm bulmak adına yardım vakfı kurdu.

Almanya'da ailesinin yanında büyüyen ve halen ailesi ile birlikte yaşayan genç futbolcu, şimdilerde arkadaşı ile birlikte kurduğu butik bir özel jet şirketinin Ceo'su olarak görev yapıyor. Bu sayede iş insanı unvanını da alan Michael Kwame Adade, Almanya'da her yıl düzenli olarak 80-100 evsize sıcak yemek ve battaniye yardımı yapıyor.

Başarılı bir futbol adamıyken talihsiz bir sakatlık yaşayan Michael Kwame Adade, Almanya 'da bir futbol akademisinde top koşturuyordu. Bayern Gençlik Takımı, 1860 Rosenheim Gençler Takımı, 1860 Bayern Gençler Takımı'nda forma giymiş olan Adade futbol aşkıyla büyümüş olan bir gençti.

Sakatlandıktan sonra futbolu bırakmak zorunda kalan Michael Kwame Adade, kendini hayır işlerine adadı. Bu sayede Almanya'da vakıf kurdu ve her yıl kış aylarında düzenli olarak 80-100 evsize sıcak yemek ve battaniye yardımı yaptı. Vakfa gelir sağlamak amacıyla aldığı bağışların yanı sıra arkadaşı ile birlikte kurmuş olduğu butik jet şirketinin de CEO'su oldu. Şimdilerde Ganalı çocukları okula kazandırma çalışmalarını hızlandıran Michael Kwame Adade, nihayet faaliyetlerine de başladıklarını duyurdu.

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Haber: Genç sporcu Michael Kwame Adade, futbolu bırakıp kendini hayır işlerine adadı - Haberler
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