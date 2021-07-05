Genç sporcu İtalya vizesini Şırnak'ta aldı
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Genç sporcu İtalya vizesini Şırnak'ta aldı

Genç sporcu İtalya vizesini Şırnak'ta aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle İtalya vizesini kaptı.

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle İtalya vizesini kaptı. Kızıl, 15-24 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası devam ediyor. 7 Temmuz'da sona erecek şampiyonaya 60 ilden bin 500'e yakın sporcu katılırken Muratpaşa Belediyespor'un Kızıl Fırtına'sı 25 yaşındaki milli kick bokscu Hasan Mert Kızıl, 94 kilo light contact branşında ringe çıktı. Zorlu karşılaşmaların ardından şampiyonluğa uzanan Kızıl, Muratpaşa Belediyespor bayrağıyla birincilik kürsüsüne çıkarken Şırnak'tan İtalya vizesini aldı. Kızıl, son şampiyonluğuyla birlikte Türkiye'yi, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından, 15-24 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda temsil etme hakkını elde etti. - ANTALYA

Genç sporcu İtalya vizesini Şırnak'ta aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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