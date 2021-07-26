Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu
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Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu

Genç spor antrenörü evinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu (21), evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, spor antrenörü Batuhan Kerimoğlu (21), evinde ölü bulundu. Kerimoğlu'nun ölümü, yapılan ilk incelemede şüpheli bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6402 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir spor merkezinde antrenörlük yapan Batuhan Kerimoğlu'ndan bir süredir haber alamayan yakınları oturduğu eve geldi. Daireye giren yakınları Kerimoğlu'nu hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kerimoğlu'nun öldüğünü duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kerimoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine, polis, soruşturma başlattı.Öte yandan Kerimoğlu'nun spor yaptığı sırada fenalaştığı ileri sürülürken, talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kerimoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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