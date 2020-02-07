Genç solistler ödüllerini aldı

07.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:09

13 yıldır aralıksız devam eden ve Türkiye'nin sürdürülebilir üç yarışmasından biri olma özelliği taşıyan 13. Ulusal Genç Solist Yarışması'nın her iki kategoride kazananları belli oldu. 5Şubat'ta "Üniversite" kategorisinde yarışan 5 finalistin İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde derecelerini almalarının ardından, 6 Şubat'ta İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndekibüyük finalde "Genç Profesyonel" kategorisininfinale kalan 5 yarışmacısı da ödüllerini aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda Alsancak Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aytül Büyüksaraç 13 yıl önce Alsancak Rotary Kulübü'nün, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekleri uluslararası platformlara taşımak amacıyla başlattığı yarışmanın bugünlere gelmesinden duyduklarını mutluluğu ifade ederek, "Amacımız zor koşullarda yetişen sanatçıların sanatseverlere tanıtılarak onlara yeni olanaklar sağlaması. Jüri üyelerimiz uluslararası ve 12 yıldır süregelen yarışmalarımızla da Türkiye'nin yetiştirdiği genç opera sanatçılarını Türkiye ve dünya opera sahnelerine kazandırmaya devam ediyoruz. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İzmir büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlendiğimiz yarışmamızda, bu sene sonsuz destek veren Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanımız Sayın Fatih Akçiçek'e, öğrencilerimizin konaklamalarını ve para ödülünü sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve büyük bütçelerle gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza sponsor olarak desteği veren ARKAS, Swissotel Büyük Efes İzmir, Ege Yapı, Yapı Üretim, AKS Yapı ve İzmirart'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

13. Ulusal Genç Solist Yarışması Genç Profesyonel Kategorisi birincisi Beren Kader Fidan, ikinci Burak Dabakoğlu, üçüncü Derya Belevi olurken Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü'nü Cumhur Görgün aldı. Üniversite kategorisinde ise birinci Pelin Çetinkaya, ikinciZeynep Seray Özcan, üçüncü Berrin Temeloğlu, Necdet Aydın Sahne Yorumu Özel Ödülü'nü ise Sevgi Eda Asla aldı.

Kaynak: Bültenler