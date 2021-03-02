Genç snowboardcular dünya arenasında yarıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç snowboardcular dünya arenasında yarıştı

02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:30
Genç snowboardcular dünya arenasında yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takım sporcuları, Slovenya'da düzenlenen FIS Snowboard Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takım sporcuları, Slovenya'da düzenlenen FIS Snowboard Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rogla'da gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular Selin Gülce Güler, Nisa Özsoy, Uğur Koçak ve Emre Boydak, performanslarıyla gelecek için umut vadetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli takımın genç bir kadrodan oluştuğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu genç kadromuz, Türkiye Kayak Federasyonu çatısı altında devletimizin kendilerine sunduğu imkan ve destekler ile önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda başarıyı hedeflemekte. Snowboard alp disiplininde dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan sporcuların yaş ortalamaları 31 iken, gelecek dönemlerde başarı hedefi ile yeni ve genç bir kadro oluşturan milli takımımızın yaş ortalaması 18. Bu noktada sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Pervin Buldan İbrahim Aydemir Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç snowboardcular dünya arenasında yarıştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:52:30. #1.15#
title