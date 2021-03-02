Genç snowboardcular dünya arenasında yarıştı

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Milli Takım sporcuları, Slovenya'da düzenlenen FIS Snowboard Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rogla'da gerçekleştirilen organizasyonda genç sporcular Selin Gülce Güler, Nisa Özsoy, Uğur Koçak ve Emre Boydak, performanslarıyla gelecek için umut vadetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli takımın genç bir kadrodan oluştuğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu genç kadromuz, Türkiye Kayak Federasyonu çatısı altında devletimizin kendilerine sunduğu imkan ve destekler ile önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda başarıyı hedeflemekte. Snowboard alp disiplininde dünya klasmanında ilk sıralarda yer alan sporcuların yaş ortalamaları 31 iken, gelecek dönemlerde başarı hedefi ile yeni ve genç bir kadro oluşturan milli takımımızın yaş ortalaması 18. Bu noktada sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar