Genç sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen ünlü oyuncudan yeni açıklama

Sevgilisi Sevcan Yas¸ar'ın kendisine fiziksel ve psikolojik s¸iddet uyguladıgˆı iddiasıyla hakkında s¸ikayetc¸i oldugˆu u¨nlu¨ senarist ve oyuncu Sermiyan Midyat, yeni bir ac¸ıklama yaptı

Yazılı açıklama yapan Midyat şu ifadeleri kullandı: & ;

"O¨ncelikle 20 yılı as¸kın su¨redir yalnızca u¨rettikleriyle izleyicisinin kars¸ısına c¸ıkmaya gayret eden bir yazar, yo¨netmen ve oyuncu olarak bo¨ylesi bir hadiseyle gu¨ndemi mes¸gul ettigˆim ic¸in c¸ok s¸as¸kınım ve u¨zgu¨nu¨m. Herkes gibi as¸ık oldum, herkes kadar hayaller kurdum.

"TARTIŞMALAR OLAĞANDIR"

I·nsanlar bambas¸ka hayatlardan, farklı geleneklerden, apayrı sosyal c¸evrelerden gelip as¸ık olduklarıyla bir o¨mu¨r kurmak isterler. Tam da bu yu¨zden c¸iftler arasında yas¸anan fikir ayrılıkları, tartıs¸malar olağandır. Tartıs¸ma ise ancak empatiyle, saygıyla, anlayıs¸la mu¨mku¨ndu¨r. O¨tesi ne insan onuruyla, ne vicdanla, ne insafla, ne ahlakla, ne beyefendilikle, ne hanımefendilikle bagˆdas¸abilir.

"BU İDDİA ASILSIZDIR"





Yakın zamanda ayrılık yas¸amıs¸ oldugˆum eski kız arkadas¸ım Sevcan Yas¸ar'a ruhsal ve fiziksel s¸iddet uyguladıgˆım iddiası elbette ki asılsızdır. Bırakalım ilis¸kiyi, sevgililigˆi… genc¸ bir kadın oyuncu arkadas¸ımın bo¨ylesi bir duruma maruz kalmasının kars¸ısında duracak ilk insanlardan biri ben olurum.

Ancak bu u¨zu¨cu¨ iddiaya dair tu¨m ifadeler, olan ve olmayan deliller adli makamlara iletildigˆinden detaylı bir ac¸ıklama yapmam hukuken yanlıs¸ olacaktır.

"SON AÇIKLAMAM BUDUR"

Hem as¸k iki kis¸iliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir. Bu nedenlerle konuya dair ilk ve son ac¸ıklamam bundan ibarettir.

Du¨nyaca olagˆanu¨stu¨ gu¨nlerden gec¸iyoruz. Evde kalın, sakin olun, empatiyle, saygıyla ve anlayıs¸la kalın. Sagˆlıkla ve sevgiyle..."