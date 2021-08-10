Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FM unvanı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FM unvanı aldı

Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FM unvanı aldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FIDE Ustası (FM) unvanı almaya hak kazandı.

Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FIDE Ustası (FM) unvanı almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki genç sporcu Atakan, 1. IM Norm Turnuvası Pınar Grubu'nda mücadele etti. Turnuvada 2300 ELO barajını geçen Atakan, FM unvanı ve ayrıca 2500 ELO performansını da geçerek Uluslararası Usta (IM) normu almaya hak kazandı.

10 sporcunun kapalı takım turnuvası olarak yarıştığı turnuvada, 2308 ELO ortalamasına sahip rakiplerine karşı ilk 5 maçını da kazanan genç satranççı, turnuvanın daha yarısına gelmeden FM unvanı hakkı elde etti.

Toplamda 10 maçtan 8 puan çıkaran Atakan, turnuvada +195,2 ELO kazanarak 2364 canlı ELO puanına ulaşmayı başardı, ayrıca 2548 ELO performansı göstererek ilk IM normunu da aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Haluk Levent Berdan Mardini Yılmaz Erdoğan Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç satranç sporcusu Atakan Mert Biçer, FM unvanı aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:29:52. #1.16#

title