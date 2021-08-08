Genç şarkıcının yeni single heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç şarkıcının yeni single heyecanı

Genç şarkıcının yeni single heyecanı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2016 yılında katıldığı 'Fenomen' isimli yarışma programında birinciliği elde ederek müziğe adım atan Harun Sürek, söz ve müziğini kendisine ait 'Sevme Beni' isimli şarkısıyla dinleyici ile buluşmayı hazırlanıyor.

Şarkıcı Harun Sürek, söz ve müziğini kendi yaptığı 'Sevme Beni' isimli şarkısıyla dinleyici ile buluşmayı hazırlanıyor. 2016 yılında katıldığı 'Fenomen' isimli yarışma programında birinciliği elde ederek müziğe adım atan Sürek, önümüzdeki günlerde çıkacak olan yeni şarkısı için büyük bir heyecan yaşıyor. Üçüncü single çalışması için tatlı bir heyecan içinde olan genç şarkıcı, ilk şarkısı 'Terki Diyar' ile de büyük başarı elde etmişti. Rafet El Roman ve Derya'nın birlikte seslendirdiği 'Unuturum Elbet' isimli şarkınında söz yazarı olan Harun Sürek,"Yaptığım tüm şarkılarının bir duygusu olduğunu ve tek beslediğim şeyin Duyguları olduğunu söyleyebilirim" dedi. Bu arada şarkıcı, söz ve müziğini yaptığı bir çok şarkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Abdulahat Arvas
Magazin Tuğba Özay Aleyna Tilki Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Lionel Messi Alex Teixeira Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç şarkıcının yeni single heyecanı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 18:16:50. #1.14#

title