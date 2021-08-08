Genç şarkıcının yeni single heyecanı

2016 yılında katıldığı 'Fenomen' isimli yarışma programında birinciliği elde ederek müziğe adım atan Harun Sürek, söz ve müziğini kendisine ait 'Sevme Beni' isimli şarkısıyla dinleyici ile buluşmayı hazırlanıyor.

Şarkıcı Harun Sürek, söz ve müziğini kendi yaptığı 'Sevme Beni' isimli şarkısıyla dinleyici ile buluşmayı hazırlanıyor. 2016 yılında katıldığı 'Fenomen' isimli yarışma programında birinciliği elde ederek müziğe adım atan Sürek, önümüzdeki günlerde çıkacak olan yeni şarkısı için büyük bir heyecan yaşıyor. Üçüncü single çalışması için tatlı bir heyecan içinde olan genç şarkıcı, ilk şarkısı 'Terki Diyar' ile de büyük başarı elde etmişti. Rafet El Roman ve Derya'nın birlikte seslendirdiği 'Unuturum Elbet' isimli şarkınında söz yazarı olan Harun Sürek,"Yaptığım tüm şarkılarının bir duygusu olduğunu ve tek beslediğim şeyin Duyguları olduğunu söyleyebilirim" dedi. Bu arada şarkıcı, söz ve müziğini yaptığı bir çok şarkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: Snob Magazin