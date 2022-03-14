Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı - Haberler

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Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Genç şarkıcının

Genç ve yetenekli müzisyenlere destek olmak amaçlı kurulan Azka TV Youtube kanalında yepyeni bir yorum daha dikkat çekti.

Genç ve yetenekli müzisyenlere destek olmak amaçlı kurulan Azka TV Youtube kanalında yepyeni bir yorum daha dikkat çekti.

Genç solist İlknur Tuncel'in tamamen canlı ve akustik olarak yeniden yorumladığı "Gidelim Buralardan" isimli şarkı dinleyenlerden tam not aldı. Nazan Öncel'in unutulmaz eserini yeniden akustik olarak yorumlayan İlknur Tuncel'e Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri eşlik etti. - MUĞLA

Genç şarkıcının Gidelim Buralardan şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Youtube, Şarkı, Magazin, Haberler

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