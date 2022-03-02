Genç Şarkıcı Tiktok'ta Rekor Kırdı
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Şarkısına çekilen videolar 100 milyon izlenmeye ulaştı. Şarkıcı Alper Erözer, genç yaşta büyük bir rekorun sahibi oldu. Şarkıcı, 18 yaşına 17 albüm sığdırdı.
Genç yıldız Alper Erözer'in yakın zamanda yayınladığı "17" albümünde yer alan "Kürdandan Kolları Var" şarkısı sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sözü ve müziği Alper Erözer ve Vesvas'a ait şarkı Youtube'da Trendler Listesi'ne girerken, Spotify platformunda viral listelerde yükselişe devam ediyor.
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